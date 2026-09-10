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Siirt'te devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Siirt'te devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Ömer Y. (42) yönetimindeki 17 FZ 451 plakalı otomobil, Kurtalan-Batman kara yolunun Şenköy mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Ayşe Y. (33), Bedirhan Y. (3), Yahya Y. (12) ve Cihan Y. (10) ile 3 aylık bebek Asya Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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