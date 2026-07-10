Demir yüklü kamyonetin ön kısmı havada asılı kaldı
Siirt'in Pervari ilçesinde, kasasındaki demir yükünün ağırlığı nedeniyle ön kısmı havaya kalkan kamyonet, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.
SİİRT'in Pervari ilçesinde, kasasındaki demir yükünün ağırlığı nedeniyle ön kısmı havaya kalkan kamyonet, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana geldi. 12 AV 440 plakalı demir yüklü kamyonetin ön kısmı, kasasındaki yükün ağırlığı nedeniyle havaya kalktı. Ön tekerlekleri yerden kesilen kamyonet, bulunduğu noktada mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kamyonet, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, kamyonette hasar oluştu.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,