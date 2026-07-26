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Define ararken kaya düşen kişi öldü

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Siirt'te define ararken üzerine kaya parçası düşen kişi yaşamını yitirdi.

Siirt'te define ararken üzerine kaya parçası düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tuzkuyusu köyü Çevre mezrasındaki ormanlık alanda 6 kişilik bir grup izinsiz define aramaya çıktı.

Kazı çalışması yürütüldüğü sırada gruptaki Y.A'nın (49) üzerine kaya parçası düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Y.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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