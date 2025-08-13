Siirt'te Darp Olayına Karışan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Siirt'te darp olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan ve Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesinde meydana gelen darp olayına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, darp olayına karışanları tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.