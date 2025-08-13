Siirt'te Darp Olayına Karışan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen bir darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yaptıkları incelemeler sonunda 6 şüpheliyi tespit etti ve gözaltına aldı.

Siirt'te darp olayına karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan ve Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesinde meydana gelen darp olayına ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri titizlikle inceleyen ekipler, darp olayına karışanları tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
