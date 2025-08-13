Siirt'te Darp Olayı: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Siirt Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde 2 grup arasında çıkan tekmeli ve yumruklu kavgayla ilgili 6 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan ve Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde meydana gelen darp olayına ilişkin görüntüler, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce titizlikle incelenmiştir. Olayın hemen ardından yapılan çalışmalar sonucunda, darp olayına karışan şahıslar kısa sürede tespit edilmiş ve 6 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmıştır. Kamuoyunun huzurunu bozan, vatandaşlarımız arasında korku ve endişe yaratan bu tür olaylarla mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Aziz milletimizin huzuruna kasteden tüm suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" denildi.

Akif ÖZALP/SİİRT,