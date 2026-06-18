Siirt'te çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü
Siirt-Kurtalan yolu Kezer Çayı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Siirt'te çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Siirt-Kurtalan yolu Kezer Çayı mevkisindeki arazilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz