Haberler

Siirt'te çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt-Kurtalan yolu Kezer Çayı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Siirt-Kurtalan yolu Kezer Çayı mevkisindeki arazilerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Garip' filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı

"Garip" filminin Fatoş'u yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanımadı
İsmail Kartal'ın açıklandığını gören Alex hemen telefona sarıldı

İsmail Kartal'ın açıklandığını görünce telefona sarıldı
Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık

Vincenzo Italiano biletini kesti! Beşiktaş'ta ayrılık
İBB Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı

İBB yöneticisinin kaçırıldığı aracın görüntüleri ortaya çıktı
Lavrov'un AB çıkışı Bakan Fidan'ı güldürdü

Lavrov'un sözleri Bakan Fidan'ı güldürdü
Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti

Kate Middleton'dan Royal Ascot'a dönüş! Aynı elbiseyle dikkat çekti
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'in katiline mahkeme acımadı! İşte aldığı ceza