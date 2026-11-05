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Siirt'te çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Siirt'te çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Siirt'te çevre yolunda 56 AAB 815 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABG 756 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı???????.

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen??????? 56 AAB 815 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABG 756 plakalı otomobil çevre yolunda çarpıştı.

Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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