Siirt'te çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Siirt'te çevre yolunda hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt'te çevre yolunda 56 AAB 815 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABG 756 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı???????.
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen??????? 56 AAB 815 plakalı hafif ticari araç ile 56 ABG 756 plakalı otomobil çevre yolunda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA