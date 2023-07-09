Siirt'te çayda kaybolan gencin cesedi bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda kaybolan gencin cesedi bulundu. Gözpınar köyünde yaşayan Veysi Ulukan (18), Ekinli köyü mevkisindeki Garzan Çayı'na girdikten sonra gözden kayboldu. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Arama çalışmaları sonucunda Ulukan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze otopsi için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, serinlemek için girdiği çayda kaybolan gencin cesedi bulundu.

Gözpınar köyünde yaşayan ve arkadaşlarıyla serinlemek için Ekinli köyü mevkisindeki Garzan Çayı'na giren Veysi Ulukan (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ve çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, Ulukan'a ulaşmak için başlattığı çalışmalara, vatandaşlar da destek verdi.

Bölgeye gelen Batman İtfaiyesi dalgıç ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda, Ulukan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Ulukan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.