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Botan Efsanesi Dans Topluluğu 5 yıl aradan sonra sahne aldı

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Siirt'te, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda 5 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen Botan Efsanesi Dans Topluluğu, öğretmenlerden oluşan ekibiyle halk oyunları gösterisi sundu.

SİİRT'te, Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden faaliyetlerine başlayan ve öğretmenlerden oluşan Botan Efsanesi Dans Topluluğu, kentin kültürel zenginliklerini halk oyunları gösterisiyle sahneye taşıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür, Sanat ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Botan Efsanesi Dans Topluluğu, Kızlar Tepesi Parkı Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen programda sanatseverlerle buluştu. Öğretmenlerden oluşan ekip, Siirt'in kültürel mirasını yansıtan halk oyunları performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Programa, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile eşi Nurten Kızılkaya, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mücahit Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlikte sahnelenen halk oyunları gösterileri, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Siirt'in kültürel değerlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacağı belirtilen program, beğeniyle takip edilen performansların ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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