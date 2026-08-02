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Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
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GÜNEY Kore'nin Yangsan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

GÜNEY Kore'nin Yangsan kentinde son 122 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi'nden (KMA) yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Yangsan kentinde öğle saatlerinde 40,9 derece ölçülen hava sıcaklığının gün içinde 42 dereceyi aştığı, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana ülke çapındaki 'en yüksek sıcaklık' olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Kentte üst üste beş gün boyunca 40 derecenin üzerine çıkan yüksek sıcaklıkların her geçen gün daha erken saate çekildiği vurgulanan açıklamada, bu durumun, etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle ısının birikmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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