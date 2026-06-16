Siirt'te bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 15 yaşındaki Hazar Ö.'nün kullandığı bisiklet kontrolden çıkarak duvara çarptı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ardından Batman'a sevk edildi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı.
Dicle Mahallesi'nde 15 yaşındaki Hazar Ö'nün kullandığı bisiklet kontrolden çıkarak bir bahçenin duvarına çarptı.
Kazada çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazar Ö. ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay