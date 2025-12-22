Haberler

Siirt'te komşusunu öldürdüğünü itiraf eden zanlının çaldığı bilezikleri satma anı kamerada

Siirt'te 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, cinayeti itiraf eden zanlının, çaldığı bilezikleri kuyumcuda sattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Siirt'te 2 çocuk annesi kadını evinde bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf eden zanlının, çaldığı bilezikleri kuyumcuda sattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Barış Mahallesi'ndeki lojmanda 39 yaşındaki Gülhan Börülce'nin 17 Aralık'ta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve cinayeti itiraf ederek, karısı F.K. ile dün tutuklanan Ş.K'nin (32) olay günü Gülhan Börülce'den çaldığı bileziklerden 3'ünü Lise Caddesi'ndeki bir kuyumcuda satarken kaydedilen görüntü ortaya çıktı.

Görüntülerde, kuyumcuya gelen Ş.K'nin montunun iç cebinden çıkardığı bilezikleri kuyumcuya vermesi, kuyumcunun altınları tartarak değerini yazdığı kağıdı zanlıya uzatması, zanlının kağıdın fotoğrafını cep telefonu ile çekmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında, kuyumcunun satış yaptığına dair bir belgeyi doldurması ve telefonundan IBAN numarasını gösteren zanlıya satılan bileziklerin bedelini transfer etmesi ile zanlının kuyumcudan ayrıldığı görülüyor.

Siirt'te 2 çocuk annesi Gülhan Börülce (39), 17 Aralık'ta merkez Barış Mahallesi'ndeki lojmanda bıçaklanmış halde bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen kadının cenazesi Ankara'da toprağa verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan 2'si kadın 4 şüpheliden ikisi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden Börülce'nin komşusu Ş.K. ile karısı F.K, savcılıktaki sorgularının ardından dün akşam çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
