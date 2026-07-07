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Siirt'te bacağını beton mikserine kaptıran kişi ameliyatla sağlığına kavuştu

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Siirt'te bir iş yerinde sağ bacağını beton mikserine kaptıran Yavuz Uysal, hastanede yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatta kopan atardamarı diğer bacağından alınan toplardamar ile onarıldı.

Siirt'te beton mikserine bacağını kaptıran kişi ameliyatla sağlığına kavuştu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz'da bir iş yerinde meydana gelen kazada sağ bacağını beton mikserine kaptıran Yavuz Uysal (35), olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bacağında çoklu kırık ve atardamarında kopma tespit edilen Uysal, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Muhammed Kayar, hastanın acil servise kabulünün ardından yapılan muayene ve radyolojik tetkiklerde sağ uyluk kemiğinde açık kırık, sağ ayak bileğinde ise çoklu kırık tespit edildiğini belirtti.

Ortopedi ve travmatoloji ile kalp ve damar cerrahisi ekiplerinin koordinesinde hastanın ameliyata aldığını ifade eden Kayar, operasyon sırasında sağ bacaktaki ana atardamarın tamamen koptuğunun görüldüğünü, kopan damar segmentinin hastanın diğer bacağından alınan toplardamar kullanılarak başarıyla onarıldığını ve aynı operasyon kapsamında kırıkların uygun şekilde tedavi edildiğini kaydetti.

Kayar, ameliyat sonrası hastanın bir gün yoğun bakımda takip edildikten sonra genel durumunun stabil hale gelmesinin ardından servise alındığını belirterek, hastanın bacağındaki dolaşımın tamamen güvenli olduğundan emin olunduktan sonra taburcu edileceğini aktardı.

Uysal da operasyonu gerçekleştiren doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
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