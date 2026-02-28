Haberler

Siirt'te otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Rahime Poş hayatını kaybetti, sürücü Ersin G. yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Şirvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Rahime Poş öldü, Ersin G. ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Ersin G.'nin kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobilde yolcu konumundaki Rahime Poş'un öldüğü belirlendi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Ersin G. ise ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı sürücü, daha sonra ambulans ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Rahime Poş'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Kızılayı: 24 ildeki saldırılarda 201 kişi hayatını kaybetti

İran'da bilanço şimdiden ağır! 24 şehirde çok sayıda can kaybı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'dan 5 gollü gövde gösterisi

Tam da Galatasaray maçı öncesi olacak şey mi bu?
İtalya Dışişleri Bakanı'ndan İran'da çatışmalar günlerce sürebilir uyarısı

İtalyan Bakan'ın korkutan kehaneti! Bu savaş...
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
İran'a saldırılar sürerken Netanyahu, Trump'la telefonda görüştü

Saldırılar sürerken bir isimle görüştü! Masasındaki kitaba dikkat
İran ordusu, Seccil füzelerini ateşledi

İran, Seccil füzelerini ateşledi
Rusya'dan İran'a yönelik saldırılara ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! İran'a yapılan saldırılara ilk yorum