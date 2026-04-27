Siirt'te bağırsaklarında kanser riski taşıyan kitle bulunan hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

Siirt'te uzun süredir kabızlık şikayeti bulunan ve kalın bağırsağını tıkayan kitle tespit edilen kadın hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine karın ağrısı şikayetiyle başvuran ve yapılan tetkiklerde kalın bağırsak geçişini engelleyen bir kitle saptanan 77 yaşındaki Z.O, ameliyata alındı.

Ameliyatla bağırsaktan kitlenin alınmasının ardından sağlığına kavuşan hasta tedavisinin ardından taburcu edildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kamil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın ameliyatla sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Bir hafta içinde poliklinik kontrolüne gelen hastanın yemek yeme ve dışkılama fonksiyonlarının normale döndüğü belirten Öztürk, hastanın günlük yaşamına sağlıklı şekilde devam ettiğini, sürecin onkoloji birimi tarafından takip edileceğini ve ameliyat sonrası ek tedavi planının uygulanacağını söyledi.

Kolon kanserinde erken tanının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Öztürk, düzenli kontrollerin tedavi başarısını artırdığını belirterek, bu tür ameliyatların ileri sağlık merkezlerinde yapılabildiğini belirtti.