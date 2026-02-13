Oğluna silah çeken baba gözaltına alındı

SİİRT'te baba ile oğlu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan olmazken, baba gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle baba ile oğlu arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Baba, belinde bulunan tabancayı çıkararak ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı belirlendi. Polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,