Siirt'te Ayı ve Yavruları Köy Yoluna İndi

Güncelleme:
Siirt'in Eruh ilçesinde, bir ayı ve 3 yavrusu köy yoluna inerek cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Ayılar, yolda ilerledikten sonra gözden kayboldular.

SİİRT'in Eruh ilçesinde köy yoluna inen ayı ve 3 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yerliçoban köyü yolunda dün akşam saatlerinde aracıyla ilerleyen Mahmut Acar, köy yoluna inen ayı ve 3 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolda ilerleyen ayılar, bir süre sonra bölgede gözden kayboldu.

500
