Siirt'te Ayı ve Yavruları Köy Yoluna İndi
Siirt'in Eruh ilçesinde, bir ayı ve 3 yavrusu köy yoluna inerek cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Ayılar, yolda ilerledikten sonra gözden kayboldular.
Yerliçoban köyü yolunda dün akşam saatlerinde aracıyla ilerleyen Mahmut Acar, köy yoluna inen ayı ve 3 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolda ilerleyen ayılar, bir süre sonra bölgede gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel