Siirt'te Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta 4 Yaralı
Siirt-Kurtalan yolu havalimanı kavşağında bir hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ve 3 yolcu yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Siirt'te aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ali E'nin kullandığı 06 BFP 504 plakalı hafif ticari araç, Siirt- Kurtalan yolu havalimanı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.???????
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel