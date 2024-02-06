Siirt'te arızalanan kamyonet trafik polisleri tarafından çalıştırıldı
Siirt-Kurtalan kara yolu Eruh Kavşağı'nda arızalanan kamyonet, trafik polislerinin akü takviyesi ile tekrar çalıştırıldı. Sürücüye yardım eden polis ekibi, kamyonetin yoluna devam etmesini sağladı.
Siirt'te seyir halindeyken arızalanan kamyonet, trafik polislerinin akü takviyesi ile çalıştırıldı.
Ebubekir Efe idaresindeki 06 CER 88 plakalı kamyonet, Siirt- Kurtalan kara yolu Eruh Kavşağı'nda arızalandı.
Sürücünün yardımına, bölgede devriye görevi yapan Siirt Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri koştu.
Yanaştırdıkları ekip aracından kablo vasıtasıyla akü takviyesi yapan polisler kamyoneti çalıştırdı.
Polis ekibine teşekkür eden Efe, yoluna devam etti.