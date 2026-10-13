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Siirt'te araçta 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Siirt'te araçta 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
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Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda bir araçta 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği JPO'nun da katıldığı aramada 4 şüpheli gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Siirt'te düzenlenen operasyonda 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda takibe alınan bir araçta, narkotik dedektör köpeği "JPO"nun da katılımıyla yapılan aramada, 5 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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