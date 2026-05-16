Siirt'te hasta taşıyan ambulans ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Siirt'te hasta taşıyan ambulans ile cipin çarpışması sonucu 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şirvan ilçesinden aldığı hastayı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşımak üzere yola çıkan ambulans, Siirt çevre yolu Tillo kavşağında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BR 997 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle cipin devrildiği kazada, 3'ü sağlık personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
