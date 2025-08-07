Siirt'te Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Siirt'te Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Abdulmenaf Sartık hayatını kaybetti, M.S. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Eruh ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Abdulmenaf Sartık hayatını kaybetti, M.S. ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Gelenkardeş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Abdulmenaf Sartık hayatını kaybetti, M.S. ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.S., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Sartık'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık gaz ihracatı anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük anlaşmasını o ülke ile imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.