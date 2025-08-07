Siirt'te Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesindeki bir köyde akraba aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Abdulmenaf Sartık hayatını kaybederken, M.S. ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Gelenkardeş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Abdulmenaf Sartık hayatını kaybetti, M.S. ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.S., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Sartık'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: Akif ÖZALP-Sekvan KÜDEN/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
