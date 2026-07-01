Kurtalan'da yangında buğday ekili 800 dönüm alan zarar gördü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde henüz hasadı yapılmamış buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 800 dönüm ekili buğday yandı. Yangın, rüzgarın etkisiyle yayılırken köylüler ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde henüz hasadı yapılmamış buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 800 dönüm ekili buğday yandı.
Kurtalan ilçesine bağlı Taşoluk köyünde henüz biçilmemiş buğday tarlasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki ekili diğer alanlara sıçradı. Alevleri gören köylüler, traktörleriyle yangının yayılmasını önlemeye çalışırken durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ile köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 800 dönüm henüz hasat edilmemiş buğday yandı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.