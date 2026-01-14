Haberler

Siirt'te çocuğun boğazına kaçan madeni para müdahaleyle çıkarıldı

Siirt'te 8 yaşındaki Y.K., boğazına kaçan madeni para nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından yapılan başarılı müdahaleyle madeni para çıkarıldı.

Siirt'te 8 yaşındaki çocuğun yuttuğu madeni para, hastanede yapılan müdahaleyle çıkarıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, boğazına madeni para kaçan 8 yaşındaki Y.K, yakınları tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde çocuğun boğazında tespit edilen madeni para, Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Yaren Dirik ile Kulak Burun Boğaz hekimi Dr. Yasin Gökçınar tarafından yapılan operasyonla çıkarıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
Haberler.com
500

