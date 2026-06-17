Siirt'te çeşitli suçlara yönelik operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Siirt'te 20 Mayıs-16 Haziran arasında düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, kaçakçılık, organize suç ve yasa dışı bahis gibi suçlara yönelik çalışmalarda 11 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, kaçak sigara, tarihi eser ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Siirt'te çeşitli suçlara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce ekipleri, çeşitli suçların önlenmesine yönelik 20 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında çalışma yaptı.
Kasten öldürme olayının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 19 uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucunun önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 1 kilo 345 gram uyuşturucu ve uyarıcı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 675 lira ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, 14 bin 600 paket kaçak sigara, 11 gümrük kaçağı cep telefonu, 48 elektronik sigara, 2 bin 200 makaron, çeşitli elektronik eşyalar, 2 tarihi eser ve 12 kopya düzeneği ele geçirildi.
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 3 kişi yakalandı.
Yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarda 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 120 milyon lira tutarındaki suç gelirinin banka ve kripto varlık hesapları üzerinden aklandığı tespit edildi.
Rutin denetim ve uygulamalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin 8'i sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.