Siirt'te 600 kınalı keklik doğaya salındı

SİİRT - Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Malatya'daki çiftliğinde üretilen keklikler, Siirt'in Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisine getirildi. Müdürlük personellerince 600 kekliği burada doğaya saldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Genel Müdürlüğünce 2021 yılı doğaya yaban hayvanı salım programı çerçevesinde Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı Korunan Alanları kapsayan köylerde sülün ve keklik salımı yapıldığı ve doğaya uyum sağladığı, popülasyon artışının sağlandığı görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Siirt Botan Vadisi Milli Parkı ve Tillo Tabiat Parkı'nın yaban hayatının ön plana çıkabilmesi kuş türlerinin ve diğer hayvanların popülasyonlarının artışlarının sağlanmasıyla mümkündür. İnsanların günübirlik olarak gezip görmelerini ve özelliklede alan içerisinde keklik gibi kuşların varlığının bilinmesi ve görülmesi İlimizin ön plana çıkmasında önemlilik arz etmektedir. Siirt İlimizde turizmin canlanmasında önemli rol oynayacağı düşünülen Korunan Alanlarımızda insanlar ve diğer canlı, varlıklar için tehlike oluşturan çekirge, kene gibi hayvanların artışının kontrol altına alınması biyolojik mücadele ile mümkün olabilmektedir. Bu açıdan da bakıldığında İnsanlarımızın ziyaretine açık alanlarımızda kınalı kekliğin varlığı biyolojik mücadelede özelliklede insanlarımıza alanda rahatsızlık veren haşerelerin azalmasında önemli rol oynayacaktır. Bu çerçevede ilimizde 600 adet kınalı keklik salımı Botan Vadisi Milli Parkı sınırları içerisinde yapılmıştır" denildi.