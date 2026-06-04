Haberler

Siirt'te balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te bir apartmanın birinci katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki Ali Asaf Ü. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te bir apartmanın birinci katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında bulunan balkondan dengesini kaybederek düşen 2 yaşındaki Ali Asaf Ü. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet

Sabah demediğini bırakmadı, akşam bu görüntü kaydedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmeyi anlattı

Ne konuştuklarını açık açık söyledi
Galatasaray, Mourinho'nun açtığı davanın mahkeme kararını açıkladı

Galatasaray'a kaybetti!
Ankara kulisleri 'Muhittin Böcek tahliye olabilir' iddiası ile çalkalanıyor

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor
Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin

5 yıldır devam eden savaşın bitmesi için Putin'e resmen yalvardı!
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>