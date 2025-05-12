Siirt'te 11. Kitap Fuarı Büyük Coşkuyla Açıldı

Siirt'te 11. Kitap Fuarı açıldı

SİİRT - Siirt'te bu yıl "Gençler Okusun Diye" mottosuyla 11'incisi düzenlenen kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Dualar eşliğinde açılışı yapılan fuarda konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 11. Geleneksel Siirt Kitap Fuarı'nı büyük bir coşku ile açtıklarını söyledi. Vali Kızılkaya; "Her yıl artan ilgiyle, istikrarla ve kararlılıkla düzenlediğimiz Siirt Kitap Fuarı; bilgiyle yoğrulmuş bir neslin inşasına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Siirt'in kültürel kimliğini de güçlendiren bir vizyonun yansımasıdır. Kendi emsalleri içinde çok kıymetli, istikrarla devam eden ve geleneksel bir organizasyon haline gelen Siirt Kitap Fuarımızım 11'incisini gerçekleştirecek olmanın gururu ve heyecanını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Sümeyye Dündar, okuluyla birlikte geldiği fuardan memnun olduğunu dile getirerek "En sevdiğim kitabı aldım. Çok mutlu oldum. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Öğrenci Nisanur Aslan ise; "Kitap fuarına gelerek sevdiğim kitaplardan aldım. Siirt'te bu tür etkinliklerin olması çok güzel. Herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(STK-AKK-Y)