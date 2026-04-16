Siirt'te 1000 fidan toprakla buluşturuldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Kurtalan Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Teylan köyünde düzenlenen programa katıldı.

Kızılkaya, jandarma personeli ve köy sakinleriyle birlikte fidan dikti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kızılkaya, ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülebilir gelecek açısından büyük önem taşıdığını belirterek, etkinliği düzenleyen kurum ve kişilere teşekkür etti.

Programa Kurtalan Kaymakamı Samet Serin, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Mehmet Kaya, köy muhtarı Mehmet Eyüp Vergili, jandarma personeli ve köy sakinleri katıldı.