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Siirt'te 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Siirt'te 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Valilik açıklamasına göre Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İl genelinde yapılan operasyonlarda 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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