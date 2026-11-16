Siirt'te 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Siirt'te 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Valilik açıklamasına göre Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Siirt'te düzenlenen operasyonlarda 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
İl genelinde yapılan operasyonlarda 1 kilo 924 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.