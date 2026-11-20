SİİRT'in Pervari ilçesinde 2005 yılında 4 kişinin öldürülmesine ilişkin aranan Y.İ. (53), jandarma ekipleri tarafından Adana'da yakalandı.

Pervari ilçesinde 30 Ağustos 2005'te 4 kişi öldürüldü. Olayın şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi. Y.İ. tüm çalışmalara rağmen bulunamadı. Şüphelinin Adana'da olduğu duyumunu alan Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yıl boyunca Y.İ.'nin izini sürdü. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu Y.İ.'nin, kardeşinin kimlik bilgilerini kullandığını ve gizlice evine girip çıktığı tespit etti. Savcılığın arama kararı çıkarmasıyla ekipler, şüphelinin kardeşinin evine operasyon düzenledi.

TUVALET KAPISININ ARKASINDA YAKALANDI

Eve baskın yapan ekipler, Y.İ.'yi tuvaletin kapısının arkasında saklanırken yakaladı. Üzerinde kardeşinin kimliği çıkan şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yüz tanıma sistemiyle şüphelinin Y.İ. olduğu belirlendi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı