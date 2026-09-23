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Siirt Kurtalan'da tır dorsesinden düşüp alev alan jeneratörün yangını söndürüldü

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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde tırın dorsesinden jeneratör yola düştü. Düşmenin etkisiyle alev alan jeneratörde çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tırın dorsesinden düşen jeneratörün alev alması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Toytepe köyünde tırın dorsesinden jeneratör yola düştü. Düşmenin etkisiyle jeneratör alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle jeneratördeki yangın söndürüldü.

Kaynak: AA
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