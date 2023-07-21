Siirt Kurtalan'da Saman Yığınlarının Bulunduğu Tarlada Yangın Çıktı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde saman yığınlarının bulunduğu tarlada çıkan yangın, Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla söndürüldü. Yangında saman yığınlarının bir bölümü zarar gördü.
??????? Siirt'in Kurtalan ilçesinde saman yığınlarının depolandığı tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Ekinli köyünde saman yığınlarının bulunduğu tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların da yardımıyla Kurtalan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Çıkan yangında saman yığınlarının bir bölümü yandı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel