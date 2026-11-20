Siirt Kurtalan'da otomobil direğe çarpıp bahçeye devrildi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Batman-Kurtalan kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Tarık Polat idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Batman-Kurtalan kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Elektrik direğine çarptıktan sonra bir evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı Polat, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA