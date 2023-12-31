Siirt'in Pervari Kaymakamı Köprüçay köyünü ziyaret etti

Siirt'in Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen, Köprüçay köyünü ziyaret etti.

Gülderen, köy ziyareti kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

Köprüçay İlk ve Ortaokulunu da ziyaret eden Gülderen, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Ünsal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdüsselam Acar da yer aldı.