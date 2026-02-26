Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu yolda mahsur kalan 15 araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli bölgelere ulaştırıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 15 araç ekiplerce kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçenin Geçittepe bölgesinde 5, Çemikare bölgesinde 10 araç mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu araçlar bulundukları yerden çıkarılarak güvenli bölgelere ulaştırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz