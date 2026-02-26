Haberler

Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı sonucu yolda mahsur kalan 15 araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 15 araç ekiplerce kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçenin Geçittepe bölgesinde 5, Çemikare bölgesinde 10 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçlar bulundukları yerden çıkarılarak güvenli bölgelere ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz
Bir sonraki ABD-İran görüşmesi Viyana'da: Nükleerin yurt dışına transferini reddediyoruz

Görüşme yeri değişti! İran, Trump'ın olmazsa olmaz şartını reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...

Babasını uykuda öldüren 14 yaşındaki kız çocuğu, o anları anlattı
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler

Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu

Bu sarılmanın bedeli ağır oldu
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı! İşte muhtemel rakiplerimiz

Samsunspor son 16'da! İşte muhtemel rakiplerimiz