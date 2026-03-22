Siirt'te çıkan ev yangını söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Tulumtaş köyünde Yakup Başer'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, evde hasara yol açtı.