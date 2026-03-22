Siirt'te çıkan ev yangını söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Tulumtaş köyünde Yakup Başer'e ait iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangın evde hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Tulumtaş köyünde Yakup Başer'e ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz