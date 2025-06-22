Siirt'in Kurtalan ilçesinde bahçede yangın çıktı
Kurtalan'da eski yüzme havuzunun bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bahçede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eski yüzme havuzu bahçesinde ağaçların da bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel