Siirt İl Sağlık Müdürü Hacıoğlu'ndan Hastane Ziyareti

Siirt İl Sağlık Müdürü Hacıoğlu'ndan Hastane Ziyareti
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, hasta kabul süreci hakkında bilgi aldı ve hastalarla sohbet etti.

Siirt İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Hacıoğlu, ziyarette hastane girişindeki veri kayıt biriminde görevli personel ile görüştü, hasta kabul süreci ve işlemler hakkında bilgi aldı.

Poliklinik alanında sıra bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Hacıoğlu, hastaların görüş ve önerilerini dinledi.

Hacıoğlu, hasta hakları ve hizmet kalitesi konusunda yapılan çalışmaları da yerinde değerlendirdi.

Ziyarette, Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kaynak ve idari birim sorumluları da hazır bulundu.

Hacıoğlu, daha sonra hastanenin poliklinik, laboratuvar ve servis bölümlerinde incelemelerde bulunarak sağlık hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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