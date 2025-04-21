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Siirt Havalimanı Yaz Tarifesi Açıklandı

Siirt Havalimanı Yaz Tarifesi Açıklandı
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Siirt Havalimanı'nda 30 Mart-26 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yaz tarifesine göre, haftanın her günü düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek. AJET firması ile Türk Hava Yolları'nın sefer programları belirlendi.

Siirt Havalimanında 30 Mart-26 Ekim'de geçerli olacak yaz tarifesine göre haftanın her günü düzenli uçuşlar gerçekleştirilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt Havalimanında uçuş programının belirlendiği belirtildi.

"Buna göre, pazartesi ve cuma günleri AJET firması tarafından Ankara-Siirt ve Siirt-Ankara seferleri yapılacak. Kalkış 09.00, Siirt'e iniş 10.30, Siirt'ten kalkış ise 11.25, varış 13.10 olacak. Salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri Türk Hava Yolları tarafından İstanbul-Siirt ve Siirt-İstanbul seferleri düzenlenecek. Kalkış 08.25, Siirt'e iniş 10.30, Siirt'ten kalkış ise 11.15, varış 13.35 olacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, Siirt Havalimanının çalışma saatlerinin yaz tarifesi süresince haftanın 7 günü 08.00-16.00 olacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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