Siirt-Uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyonda 19 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı, 19'u tutuklandı. Operasyonda 8 sağlık çalışanı da yer alıyor.

SİİRT Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında 'Temiz' olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'Resmi belgede sahtecilik', 'Rüşvet' ve 'Suç delillerinin gizlenmesi, değiştirilmesi veya yok edilmesi' suçlarından adliyeye sevk edildi. 2'si sağlık çalışanı 19 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4'ü adli kontrol olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
