Siirt Hastanesi'ndeki 'son kullanma tarihi geçmiş kit' iddialarına yanıt

Siirt Hastanesi'ndeki 'son kullanma tarihi geçmiş kit' iddialarına yanıt
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, laboratuvar hizmetlerinde son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddiaların yalanlandığı açıklamada genel bir teftiş sürecinin başlatıldığı da duyuruldu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, hastanede son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığı iddialarına ilişkin genel teftiş sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basın yayın organlarında, hastanenin laboratuvar hizmetlerinde son kullanma tarihi geçmiş kitlerin kullanıldığına ilişkin iddialara yanıt geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada dair iddiaların yer alması üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi.

İddiaların titizlikle değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, "Bahse konu iddialar, bazı çalışanlarımız tarafından sözlü olarak tarafımıza iletilmiş olup, başhekimliğimizce konu derhal ciddiyetle ele alınmıştır. Bu kapsamda, 26 Mayıs 2025 tarihinde hastanemiz laboratuvarlarına yönelik genel bir teftiş süreci başlatılmıştır." denildi.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLER ALINDI"

"Laboratuvarlarımızdaki tüm envanter kayıtları ile cihaz kullanım bilgileri ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Şu aşamada iddiaların kesin olarak doğrulanmadığını belirtmek isteriz. Ancak hasta sağlığı ve hizmet kalitesinin korunması adına gerekli tüm tedbirler alınmış olup, sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyu eksiksiz ve şeffaf bir biçimde bilgilendirilecektir."

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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