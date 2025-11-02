Haberler

Siirt Hastanesi'nde Kalp Damarı Tıkanıklığına Müdahale

Siirt Hastanesi'nde Kalp Damarı Tıkanıklığına Müdahale
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damarları tıkalı iki hasta, başarılı anjiyo müdahalesiyle sağlıklarına kavuştu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muzaffer Aslan, yerel sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damarları tıkalı iki hasta, müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hakim Ekin (64) ve Abdurrahman Alış (72), rahatsızlıkları nedeniyle farklı tarihlerde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde kalp damar yolları kapalı olduğu belirlenen Ekin ve Alış'a aynı gün Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Aslan tarafından anjiyo yapıldı.

Müdahalenin ardından sağlıklarına kavuşan hastalar, taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslan, kentte ileri seviye kalp damar tedavilerinin başarıyla uygulandığını belirtti.

Aslan, "Uzun süredir kapalı olan damarların açılması zor ve tecrübe gerektiren işlemlerdir. Hastalarımızın büyük şehirlere gitmeden burada bu tedaviyi alabilmesi bizim için gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Türkiye'nin en borçlu ili Ankara oldu

Türkiye'nin en borçlu ili belli oldu! Zirvede bu kez İstanbul yok
Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Süpermarkette patlama! Çoğu çocuk 23 kişi feci şekilde can verdi
13 yaşındaki arkadaşını bıçaklayan çocuk için karar verildi

13 yaşındaki arkadaşını boynundan bıçaklayan çocuk için karar verildi
Cadılar Bayramı eğlencesinde aniden fenalaşan genç hayatını kaybetti

Daha 16 yaşındaydı! Cadılar Bayramı eğlencesi kabusa döndü
Ronaldo 90+15'te galibiyeti getirdi, gol sevinci olay oldu

Bu adamı kim durduracak?
Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve yönetimi ibra edilmedi

Kulüpten ihraç edilen Hasan Arat'a bir şok daha
Vitor Pereira Premier Lig'den kovuldu

Premier Lig'den kovuldu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'yi küplere bindirecek 'nükleer' çıkışı

Pezeşkiyan'dan Trump'ı küplere bindirecek nükleer çıkışı
Engin Çağlar'ın cenazesinde çocuklarının sözleri yürek burktu: Kasımda ölmek isterdi

Çocuklarından yürek yakan sözler! Usta oyuncunun o isteği gerçek oldu
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
Nihat Kahveci derbinin ardından çılgına döndü

Galatasaray-Trabzonspor maçının ardından çılgına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.