Siirt haberleri... Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Siirt haberlerine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Öneryıldız'ın (30) kullandığı araç, Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile Vedat Öneryıldız (12) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel