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Siirt haberleri... Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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Siirt haberleri... Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Siirt haberlerine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Murat Öneryıldız'ın (30) kullandığı araç, Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile Vedat Öneryıldız (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel

Şirvan Siirt Güncel Haberler

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