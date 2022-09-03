Siirt haberleri... Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Siirt haberlerine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Siirt'in Şirvan ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Murat Öneryıldız'ın (30) kullandığı araç, Ormanbağı köyü yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ile Vedat Öneryıldız (12) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Recep Çelik Şirvan Siirt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Siirt haberleri... Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.