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Siirt'te Açık Kalp Ameliyatı Hazırlıkları Sürüyor

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, açık kalp ameliyatlarının düzenli yapılabilmesi için fiziki, teknik ve organizasyonel hazırlıklarını sürdürüyor. Başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş, vatandaşların bu hizmete kendi şehirlerinde güvenli ve kaliteli ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde açık kalp ameliyatlarının düzenli olarak yapılabilmesi için hazırlıklar sürüyor.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Siirt'te açık kalp ameliyatlarının düzenli olarak yapılabilmesi için gerekli fiziki, teknik ve organizasyonel hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Yolbaş, "Amacımız, vatandaşlarımızın ileri düzey kalp cerrahisi hizmetlerine kendi şehirlerinde, güvenli ve kaliteli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamaktır. Hemşehrilerimize daha nitelikli, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Siirt'imize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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