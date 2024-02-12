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Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti

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Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, beraberinde Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit ile birlikte İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti. Sarıca, Öztürk'e yeni görevinde başarılar diledi. Öztürk ise ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Sarıca ve Cirit'e teşekkür etti.

Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk'ü ziyaret etti.

Sarıca beraberinde Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit ile gerçekleştirdiği ziyarette Öztürk'e yeni görevinde başarı diledi.

Öztürk de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sarıca ve Cirit'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Siirt 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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