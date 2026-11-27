Siirt'te mahallelerde kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşlara daha konforlu ve düzenli bir ulaşım imkanı sağlamak için kaldırımlarda kilitli parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesi'nde 800 metre kilitli parke taşı ve 50 metre bordür, Afetevleri Mahallesi 1926. Sokak'ta ise 1750 metre kilitli parke taşı ve 150 metre bordür çalışması yapan ekipler, yıl sonuna kadar 45 bin metrekare kaldırım ve 30 bin metrekare kilitli parke taşı yenilemeyi yapmayı planlıyor.

Kaynak: AA