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Siirt Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Evde Yemek Servisi Yapıyor

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Siirt Belediyesi, ihtiyaç sahibi, engelli ve kimsesi olmayan yaşlılara her gün evlerine sıcak yemek servisi yapıyor. Belediye tarafından başlatılan proje kapsamında, her gün hazırlanan 3 çeşit yemek paketlenerek, tespit edilen vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor. Ayrıca, Ramazan ayında da 1500 kişiye yemek dağıtılması hedefleniyor.

Siirt Belediyesince her gün ihtiyaç sahibi, engelli ve kimsesi olmayan yaşlıların evine sıcak yemek servisi yapılıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince, Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde her gün hazırlanan 3 çeşit yemek paketlenerek, tespit edilen vatandaşların adreslerine ulaştırılıyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özekinci, ihtiyaç sahibi, engelli ve kimsesi olmayan yaşlılar için 2020 yılında görevlendirme yapılan belediye tarafından başlatılan projeyle haftanın her günü yemek hizmeti sunulduğunu söyledi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın talimatıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik farklı yardımların da yapıldığını dile getiren Özekinci, "Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek servisi yapılıyor. Yaklaşık 150 kişi her gün bu hizmetten faydalanıyor. Yılın 365 günü ara vermeden vatandaşlarımızın yanlarında oluyor, günlük ihtiyaçlarını karşılıyoruz." dedi.

Ramazan ayında da 1500 kişiye yemek dağıtmayı hedeflediklerini aktaran Özekinci, şunları kaydetti:

"Ramazan ayına yakışır iftar çadırımız ve sosyal yardımlarımız olacak. Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sadece bir alanda değil pek çok alanda vatandaşlarımızla hemhal oluyoruz. Çölyak hastalarına glütensiz gıda yardımı yapıyor, engelli vatandaşlarımıza araç desteği sağlıyoruz. Sosyal çalışmalarımız devam edecek. Elimizden geldiği kadar kentteki ihtiyaç sahiplerine dokunmak istiyoruz."

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Merve Işıkoğlu da hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin özellikle yalnız yaşayan vatandaşlar için önemli bir destek olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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