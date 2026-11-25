Siirt Belediyesi 1350 metrekare kaldırım ve 300 metre bordür imalatı yapıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Siirt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliği ve ulaşım konforu için kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Yenimahalle 1526 Sokak'ta 1350 metrekare kaldırım ve 300 metre bordür imalatı yapılıyor; yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor.
Siirt Belediyesince başlatılan kaldırım çalışmaları sürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Yenimahalle 1526 Sokak'ta kaldırımlar bordür taşla yenileniyor. Toplam 1350 metrekare kaldırım ve 300 metre bordür imalatı gerçekleştiriliyor.
Çalışmaların tamamlanmasıyla sokakta yaya ulaşımının daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA